Δείτε πόσα πήρε σε επτάδα με bet builder στο Champions League και 35 ευρώ ποντάρισμα

Τι έφτιαξε αυτός εδώ ο παικταράς ρε ‘σεις! Τι έφτιαξε! Από bet builder στο Champions League μέχρι προκριματικά EURO Γυναικών και Β’ Τουρκίας. Μιλάμε για δελτιάρα που την κοιτάς σαν χάνος!

Τα πρώτα χρονικά ματσάκια ήταν και τα πιο… άκυρα. Το draw no bet της γυναικείας ομάδας της Πορτογαλίας U19 κόντρα στην αντίστοιχη του Βελγίου στο 1.38 και το over 1,5 της Μπούκα στο 1.55 στο ματς με τη Σαριγιέρ για τη δεύτερη κατηγορία της Τουρκίας.

Και μετά, αρχίζουν τα καλά με σεντονάτες επιλογές. Στα δύο ματς του Champions League που ξεκινούσαν στις 19:45 έπαιξε 1Χ & Under 4,5 στο 1.35 τη Λειψία με τη Σέλτικ (3-1) και 1Χ & Under 4,5 στο 1.38 τη Σάλτσμπουργκ με την Ντιναμό Κιέβου (1-0).

Οι επιλογές από τα βραδινά παιχνίδια; Το over 1,5 στο Σεβίλλη – Ντόρτμουντ στο 1.27 που ήρθε για πλάκα (1-4) και σειρά είχαν τα δύο bet builder του δελτίου.

Στο Γιουβέντους – Μακάμπι Χάιφα επέλεξε over 1,5 αγώνα, under 1,5 ημιχρόνου και over 3,5 κόρνερ ημιχρόνου. Combo που έβγαζε 3.20!

Τέλος, στο ματς της Μάντσεστερ Σίτι με τη Κοπεγχάγη, οι επιλογές ήταν περισσότερες. Χρειαζόταν τουλάχιστον ένα γκολ της Σίτι στο πρώτο ημίχρονο και τουλάχιστον τέσσερα κόρνερ στο ίδιο διάστημα. Επίσης, συνδύασε άσο και over 2,5 με χάντικαπ δύο τερμάτων. Η ομάδα του Πεπ με το 5-0 επιβεβαίωσε τα πάντα και του χάρισε το 2.12.

Συνολική απόδοση του δελτίου; Κοντά στο 35.00. Ποντάρισμα; Ευρώ 35. Κέρδος; Ευρώ 1.200! Τρομερός ο παικταράς!

Σε καλή μεριά και πάντα τέτοια!

