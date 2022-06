Σύστημα PONG, τι είναι και πως παίζεται

Οι Ιταλοί δεν παύουν να μας εκπλήσσουν με τα συστήματα για το στοίχημα που επινοούν! Ένα από αυτά, είναι το σύστημα PONG. Πρόκειται για μια από τις απλούστερες και πιο αποτελεσματικές στρατηγικές στοιχηματισμού που αυξάνουν τις πιθανότητες επιτυχίας. Η καλύτερη εφαρμογή του PONG, είναι σε αγώνες ποδοσφαίρου.

Τι είναι το σύστημα PONG

Ας ξεκινήσουμε με τα βασικά: το σύστημα PONG είναι μια συστημική στρατηγική για αθλητικά στοιχήματα που σας επιτρέπει να αυξήσετε τις πιθανότητες νίκης παίζοντας απλά τρία δελτία σε δύο παιχνίδια. Αυτά θα αποτελούνται από τρεις δυάδες. Ωστόσο, υπάρχει ένα «σταθερό» ματς, του οποίο το σημείο θα παιχθεί και στα τρία δελτία. Το άλλο ματς, θα παιχθεί με τρεις διαφορετικές παραλλαγές που θα δείτε πιο κάτω.

Η λέξη PONG προέρχεται από τα αρχικά των λέξεων pari (ιταλικό, μεταφράζεται στα αγγλικά ως even, στα ελληνικά ως έστω πως), over και no goal.

Πως λειτουργεί το σύστημα PONG

Το σύστημα PONG αποτελείται από πέντε απλά βήματα:

1) Επιλογή του «σταθερού» παιχνιδιού.

Το πρώτο βήμα είναι να επιλέξετε τον αγώνα που θα ποντάρετε και στα τρία δελτία. Μίνιμουμ απόδοση του σημείου, το 2.00.

2) Επιλογή του δευτέρου παιχνιδιού.

Επιλέγετε το δεύτερό σας παιχνίδι και αποφασίζετε για το συνολικό ποσό που θα τζογάρετε.

3) Τοποθέτηση του πρώτου δελτίου.

Στο πρώτο δελτίο, το «σταθερό» σας παιχνίδι θα συνδυαστεί με την αγορά του σημείου Χ του δευτέρου παιχνιδιού.

4) Τοποθέτηση του δεύτερου δελτίου.

Στο δεύτερο δελτίο, το «σταθερό» σας παιχνίδι θα συνδυαστεί με το Over 2,5.

5) Τοποθέτηση του τρίτου δελτίου.

Στο τρίτο και τελευταίο δελτίο, το «σταθερό» σας παιχνίδι θα συνδυαστεί με το No Goal.

Αυτό που προκύπτει από τα παραπάνω, είναι πως οι επιλογές του δευτέρου παιχνιδιού λειτουργούν και ως κάλυψη αλλά και ως «κανονικά» δελτία, αφού το τρία στα τρία δεν είναι απίθανο. Απαραίτητη προϋπόθεση φυσικά, η επιβεβαίωση του σημείου του «σταθερού» παιχνιδιού. Σημειώνεται πως το ποντάρισμα πρέπει να είναι ισόποσο.

Ας δούμε ένα παράδειγμα:

Έστω πως αποφασίζουμε να ποντάρουμε στους αποψινούς αγώνες του Nations League και συγκεκριμένα στα ματς Γερμανία – Αγγλία και Ιταλία – Ουγγαρία. Επιλέγουμε ως «σταθερό» σημείο, τον άσο των Γερμανών και αποφασίζουμε να ποντάρουμε 10 ευρώ σε κάθε δελτίο.

Δελτίο Γερμανία – Αγγλία Ιταλία – Ουγγαρία Συνολική απόδοση Συνολικό κέρδος 1 1 (2.25) Χ (4.30) 9.68 96,80 € 2 1 (2.25) Over 2,5 (1.95) 4.39 43,90 € 3 1 (2.25) No Goal (1.62) 3.65 36,50 €

Όπως μπορείτε να παρατηρήσετε, έστω κι αν ένα από τα τρία δελτία επαληθευτεί, τότε θα υπάρξει κέρδος έστω και μικρό.

