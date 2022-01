BBC Αθλητική Προσωπικότητα της Χρονιάς 2022: Όλα τα φαβορί και οι αποδόσεις

Το 2021 ολοκληρώθηκε με ένα ακόμα μεγάλο βραβείο να απονέμεται, αφού η ονειρεμένη σεζόν της Έμα Ραντουκάνου της έδωσε την πρωτιά στο βραβείο Αθλητική Προσωπικότητα της Χρονιάς! Συγκεκριμένα η 19χρονη Βρετανίδα μπήκε στο US Οpen ως το Νο. 150 και κατέκτησε τον τίτλο χωρίς να χάσει σετ και έγινε η πρώτη Βρετανίδα που πανηγύρισε grand slam μετά από 44 ολόκληρα χρόνια!!

Τι είναι το Bραβείο Αθλητική Προσωπικότητα της Χρονιάς (BBC)

Το Βραβείο BBC Sports Personality of the Year Award, όπως είναι η επίσημη ονομασία του στα Αγγλικά, είναι το κύριο βραβείο της τελετής του BBC Sports Personality of the Year, που λαμβάνει χώρα κάθε Δεκέμβριο. Νικητής είναι ο αθλητής ή η αθλήτρια, που κρίθηκε με ψηφοφορία του κοινού, ότι πέτυχε τα περισσότερα εκείνη τη χρονιά.

Τα φαβορί για το 2022

Με την πανδημία του κορονοϊού να βρίσκεται στην… κατιούσα (ελπίζουμε), το 2022 αναμένεται να είναι μία πολύ δυνατή χρονιά με πολύ μεγάλα αθλητικά γεγονότα που αναμένεται να μας χαρίσουν μεγάλες στιγμές που θα ξεχωρίσουν. Η φετινή εκδήλωση θα είναι η 69η απονομή του βραβείου, ενώ καλεσμένοι θα είναι αθλητές από όλους τους χώρους ώστε να βγει ο μεγάλος νικητής για την Προσωπικότητα της Χρονιάς το 2022 (BBC).

Σύμφωνα με τις στοιχηματικές εταιρίες, τα πρώτα δείγματα φέρνουν ψηλά στη σχετική λίστα την περσινή νικήτρια, Έμα Ραντουκάνου, αλλά στην κορυφή αυτής βρίσκεται για ακόμα μία χρονιά ο κορυφαίος οδηγός αγώνων της F1, Λιούις Χάμιλτον! Ο Βρετανός οδηγός έχασε το φετινό πρωτάθλημα στο νήμα από τον Μαξ Φερστάπεν και άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να σταματήσει οριστικά από τους αγώνες ταχύτητας. Η απογοήτευση του για τον τρόπο που χάθηκε το όγδοο του παγκόσμιο πρωτάθλημα οδήγησε τον Λουίς Χάμιλτον σε σκέψεις να αποχωρήσει, αλλά όπως όλα δείχνουν θα είναι εκεί για ακόμα μία σεζόν για να διεκδικήσει τα κεκτημένα! Στο 7.00 προσφέρεται αυτή τη στιγμή από τις στοιχηματικές εταιρείες ο Βρετανός, με την απόδοση να είναι αρκετά υψηλή για την εποχή.

Από τον Τάϊσον Φιούρι μέχρι τον… Χάρι Κέϊν

Λίγο πιο χαμηλά στην σχετική λίστα βρίσκουμε τον διεθνούς φήμης μπόξερ, Τάϊσον Φιούρι, πού κατάγεται από την Βρετανία και είναι επαγγελματίας πυγμάχος. Είναι δύο φορές παγκόσμιος πρωταθλητής βαρέων βαρών έχοντας τους τίτλους του περιοδικού WBC και The Ring από τότε που νίκησε τον Deontay Wilder το 2020!! Στο 11,00 προσφέρεται η συγκεκριμένη αγορά στοιχηματικές εταιρίες!

Λίγο χαμηλότερα σχετική λίστα βρίσκουμε τους ποδοσφαιριστές Χάρι Κέϊν, Μάρκους Ράσφορντ και Ραχίμ Στέρλινγκ, όπου αναμένεται να ξεχωρίσουν με την παρουσία τους τόσο στους συλλόγους που αγωνίζονται όσο και στο Παγκόσμιο Κύπελλο του Κατάρ.

Εδώ μπορείτε να δείτε αναλυτικά την λίστα με τους υποψήφιους και τις αποδόσεις:

