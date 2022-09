Απίστευτο bet builder στο Κροατία – Ελλάδα και τρομερό κέρδος

Τρομερή έμπνευση είχε φίλος της σελίδας στο ματς της Κροατίας με την Ελλάδα στα πλαίσια της πρώτης φάσης του Ευρωμπάσκετ. Μέσω του bet builder έφτιαξε μια επτά επιλογών που επαληθεύτηκε μέχρι… κεραίας και του χάρισε ένα τρομερό ποσό!

Τι έπαιξε; Καταρχάς, Γιάννη! Έψαξε τους over 26,5 πόντους του, τα over 10,5 ριμπάουντς του και τις over 3,5 ασίστ του. Φυσικά, ο απόλυτος σταρ του ΝΒΑ τον δικαίωσε.

Από εκεί και πέρα, πόνταρε στους τουλάχιστον 16 πόντους και τα τουλάχιστον 11 ριμπάουντς του Μπογκντάνοβιτς, ενώ έκλεισε την επτάδα του με το over 1,5 των τριπόντων του Χεζόνια και τις over 3,5 ασίστ του Σμιθ.

Το συγκεκριμένο bet builder του έδωσε μια απόδοση που έφτασε το 80.00 και τα 25 ευρώ του πονταρίσματός του, εκτόξευσαν τα κέρδη του στα 2.000 ευρώ!

Καλοφάγωτα και πάντα τέτοιες εμπνεύσεις!

Μπορείτε να δείτε το δελτίο εδώ 👇

