Βραβεία Grammy 2022: Δείτε όλες τις υποψηφιότητες και τις αποδόσεις

Τα μεγαλύτερα μουσικά βραβεία σε ολόκληρο τον πλανήτη αναμένεται να πραγματοποιηθούν σε μία φαντασμαγορική τελετή στις 31 Ιανουαρίου του 2022, με τους διοργανωτές να έχουν ήδη αποκαλύψει τη λίστα με τους βασικούς υποψηφίους. Ο λόγος για τα βραβεία Grammy, που επιστρέφουν στο παγκόσμιο μουσικό στερέωμα, μετά από δύο χρόνια απουσίας λόγω κορονοιου και μάλιστα με την παρουσία κοινού!

Ο 64ος διαγωνισμός των κορυφαίων βραβείων μουσικής επιστρέφει δυναμικά, με τον παρουσιαστή, Τρέβορ Νόα, να επιστρέφει και αυτός στα καθήκοντα που είχε αναλάβει και στην τελετή απονομής των Μουσικών Βραβείων της Εθνικής Ακαδημίας Τεχνών και Επιστημών Ηχογράφησης των ΗΠΑ το 2021. Η τελετή απονομής των βραβείων Grammy θα πραγματοποιηθεί στις 31 Ιανουαρίου 2022, στο Crytpo.com Arena, παλαιότερα γνωστό ως Staples Center, στο κέντρο του Λος Άντζελες.

Η 18χρονη Olivia Rodrigo, το «φαινόμενο» που εισέβαλε στα αμερικανικά τσαρτ τον Ιανουάριο, όταν το τραγούδι της «Drivers License» έγινε viral, συγκέντρωσε επτά υποψηφιότητες, μεταξύ άλλων εκείνη για τον καλύτερο νέο καλλιτέχνη και για το πρώτο της άλμπουμ «Sour». O μουσικός της τζαζ, John Batiste, συγκέντρωσε τις περισσότερες υποψηφιότητες (11 συνολικά) για τα μουσικά βραβεία Grammy, ενώ τον ακολουθούν ο Justin Bieber, η Doja Cat και η H.E.R.

Μεγάλο ντέρμπι για το… Άλμπουμ της Χρονιάς

Μάχη μέχρι… τέλους αναμένεται αν δώσουν για το βραβείο: Άλμπουμ της Χρονιάς οι Billie Eilish και Olivia Rodrigo, που δικαίως δίνονται ως φαβορί από τις στοιχηματικές εταιρίες. Η έφηβη Eilish καλωσορίζει πλέον την ενήλικη ζωή, έχοντας κερδίσει επτά Grammys μέσα σε δύο χρόνια και δίνεται ως δεύτερο φαβορί με απόδοση 3.00. Το μεγάλο φαβορί δεν είναι άλλο από την Olivia Rodrigo, με το Άλμπουμ Sour, που έχει γράψει ιστορία ως το πρώτο ντεμπούτο άλμπουμ καλλιτέχνη, που περιλαμβάνει δύο singles τα οποία μπήκαν στο Νο. 1 του Hot 100. Δείτε όμως αναλυτικά τις υποψηφιότητες και τις αποδόσεις:

Η ηχογράφηση της χρονιάς κρύβει εκπλήξεις;

Μεγάλη αναμένεται να είναι η μάχη και στην κατηγορία για την ηχογράφηση της χρονιάς, με το Driver’s License της Olivia Rodrigo και το Leave The Door Open των Silk Sonic να να δίνονται ως τα grand φαβορί από τις στοιχηματικές εταιρίες. Μόλις στο 2.20 δίνεται τo τραγούδι της Olivia Rodrigo, ενώ καλές πιθανότητες παρουσιάζει και το Happier Than Ever της Billie Eilish, με απόδοση 6.00, που έχει όμως πτωτικές τάσεις! Δείτε όμως αναλυτικά όλες τις υποψηφιότητες και τις αποδόσεις, που τις συνοδεύουν:

Χωρίς αντίπαλο η Rodrigo ή ανατροπή;

Σίγουρα στην συγκεκριμένη κατηγορία για το τραγούδι της χρονιάς η Olivia Rodrigo έχει ένα ελαφρύ προβάδισμα είναι από την αντίπαλο της, αφού ο χαμός που έγινε στα αμερικάνικα τσαρτ τον Ιανουάριο ήταν πρωτόγνωρος. Το τραγούδι της Drivers License ακούστηκε περισσότερο από ποτέ τόσο στο ραδιόφωνο όσο και στο YouTube, και απογείωσε την 18χρονη τραγουδίστρια. Κύρια «αντίπαλος» της, σύμφωνα με τις στοιχηματικές, είναι και πάλι η Billie Eilish με το Happier Than Ever, όπου προσφέρεται σε απόδοση 3.25. Δείτε παρακάτω αναλυτικά όλες τις υποψηφιότητες και τις αποδόσεις, για το Τραγούδι της Χρονιάς:

Μόλις στο 1.25 η Olivia Rodrigo για Νέος Καλλιτέχνης της Χρονιάς

Όσον αφορά το βραβείο για τον καλύτερο νέο καλλιτέχνη της χρονιάς, η Olivia Rodrigo δείχνει να έχει σαφές προβάδισμα εναντίον των αντιπάλων της, με την απόδοση της νίκης της να προσφέρεται μόλις στο 1,25! Η αμερικανίδα καλλιτέχνης έκανε ένα τεράστιο μπαμ στο παγκόσμιο μουσικό στερέωμα και έγινε ήδη ένα από τα πρώτα ονόματα τόσο στην άλλη άκρη του ατλαντικού όσο και στον υπόλοιπο κόσμο. Σε απόδοση 6.00 προσφέρεται o Τhe Kid LAROI, αλλά η τάση της συγκεκριμένης αγοράς είναι ανοδική, αφού δύσκολα η Rodrigo θα χάσει την πρωτιά στη συγκεκριμένη κατηγορία. Δείτε αναλυτικά όλες τις υποψηφιότητες και τις αποδόσεις:

