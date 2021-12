Βραβεία Euroleague: ΜΠΑΜ με 101.00 απόδοση στον Βεζένκοφ

Με τεράστιο ενδιαφέρον εξελίσσεται η σεζόν στην Ευρωλίγκα, αφού τα πολλά σκαμπανεβάσματα των ομάδων έχουν φέρει… σύγχυση στην πρώτη οκτάδα της βαθμολογίας, με όλα τα ενδεχόμενα για την πρόκριση στο top-8 να παραμένουν ανοιχτά. Όπως κάθε χρόνο με την ολοκλήρωση της σεζόν, η Euroleague μοιράζει τα βραβεία και ξεχωρίζει τους κορυφαίους σε κάθε μία από τις κατηγορίες. Ο MVP της Regular Season, o Προπονητής της Σεζόν, αλλά και το Ανερχόμενο Αστέρι (the rising star) της διοργάνωσης, είναι τρία από τα βασικά βραβεία που βγάζει η Ευρωλίγκα! Την τρέχουσα σεζόν, αν και είναι ακόμα πολύ νωρίς, τα πρώτα ονόματα που θεωρούνται ως φαβορί έχουν κάνει ήδη την εμφάνισή τους στις στοιχηματικές εταιρίες! Άλλωστε η Ευρωλίγκα είναι ένας μεγάλος…μαραθώνιος, όπου αναμένεται να ξεχωρίσουν αυτή που θα έχουν μεγαλύτερη διάρκεια στις επιδόσεις τους.

Τα βραβεία την περσινή σεζόν

MVP Regular Season: Βασίλιε Μίσιτς. Ο απόλυτος πρωταγωνιστής σε Regular Season και Final-4, η κινητήρια δύναμη της Anadolu Efes Istanbul, επιλέχθηκε ως ο MVP της σεζόν 2020-21 μετά από ψηφοφορία από οπαδούς, μέσα ενημέρωσης και – για πρώτη φορά – προπονητές και αρχηγούς ομάδων. Ο Μίτσιτς, 27 ετών, κατετάγη τέταρτος στο σκοράρισμα μεταξύ όλων των παικτών της EuroLeague, με 16,3 πόντους ανά αγώνα, και ένατος σε ασίστ, με 4,8 κατά μέσο όρο, οδηγώντας την Εφές και στις δύο κατηγορίες. Ως ο μοναδικός παίκτης της EuroLeague που έκανε 70 ή περισσότερα σουτ τριών πόντων και 100 ή περισσότερα δίποντα και ελεύθερες βολές, ο Μίτσιτς ήταν μοναδικός στην ιδιότητά του ως… τριπλής απειλής τη περσινή σεζόν.

Coach of the Year: Εργκίν Αταμάν. Η εξαιρετική δουλειά του Εργκίν Αταμάν στον πάγκο της Anadolu Efes Κωνσταντινούπολης αναγνωρίστηκε στο απόλυτο, αφού κέρδισε το βραβείο Alexander Gomelskiy Coach of the Year για την περσινή σεζόν όπως ψηφίστηκε από τους επικεφαλής προπονητές της Turkish Airlines EuroLeague. Ο Αταμάν έγραψε ιστορία αυτή τη σεζόν οδηγώντας την Εφές στον πρώτο της τίτλο στην EuroLeague, ολοκληρώνοντας μια σειρά που ξεκίνησε όταν ανέλαβε μια ομάδα στην τελευταία θέση στα μέσα της σεζόν 2017-18. Η Εφές ολοκλήρωσε την κανονική περίοδο στην τρίτη θέση με ρεκόρ 22-12 προτού αφαιρέσει τους δύο προηγούμενους πρωταθλητές – τη νικήτρια του 2018 Ρεάλ Μαδρίτης στα πλέι οφ και τη νικήτρια ΤΣΣΚΑ Μόσχας του 2019 στους ημιτελικούς – για να φτάσει στο τελικό, όπου επικράτησε της Μπαρτσελόνα. Η Εφές έγινε η πρώτη ομάδα σε περισσότερες από δύο δεκαετίες που σήκωσε το τρόπαιο της EuroLeague χωρίς προηγούμενους νικητές της διοργάνωσης στην ομάδα.

Rising Star: Ουσμάν Γακρούμπα. Παρείχε ισχυρή βοήθεια και μεγάλη ενέργεια για τη Ρεάλ Μαδρίτης όλη τη περσινή σεζόν, και ανέβασε το παιχνίδι του στο υψηλότερο επίπεδο. Ψηφίστηκε από τους επικεφαλής προπονητές του πρωταθλήματος (το Rising Star Trophy αναγνωρίζει τον καλύτερο παίκτη σε κάθε σεζόν της EuroLeague που ήταν κάτω των 22 ετών την 1η Ιουλίου του προηγούμενου καλοκαιριού). Ο Γκαρούμπα, που έκλεισε τα 19 στις αρχές Μαρτίου, είχε μέσο όρο 3,9 πόντους, 4,0 ριμπάουντ, 0,6 κλεψίματα και 0,7 τάπες σε 16:17 λεπτά ανά παιχνίδι. Ο Γκαρούμπα κατέλαβε επίσης την όγδοη θέση μεταξύ όλων των παικτών της EuroLeague σε συνολικά μπλοκ (27). Ήταν ένας από τους δύο παίκτες που εμφανίστηκαν σε κάθε παιχνίδι για τη Ρεάλ τη περσινή σεζόν. Ξεκίνησε 20 παιχνίδια, περισσότερα από οποιονδήποτε άλλο παίκτη με δικαίωμα συμμετοχής στο Rising Star και τέταρτος για τους Los Blancos.

101.00 για τον Βεζένκοφ, 7.00 για τον Μπαρτζώκα

Όσον αφορά τον MVP της κανονικής περιόδου, ο Νίκολα Μίροντιτς, είναι ο πιο ακριβοπληρωμένος παίκτης που αγωνίζεται στη διοργάνωση και όπως είναι αναμενόμενο κάνει την διαφορά στην Μπαρτσελόνα του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους! Δικαίως δίνεται ως το πρώτο φαβορί για την κατάκτηση του MVP, με τα υπόλοιπα ονόματα που βρίσκονται στη σχετική λίστα να μην είναι… Αμελητέες ποσότητες! Με 101.00 απόδοση προσφέρεται ο Σάσα Βεζενκοφ από τον Ολυμπιακό του Γιώργου Μπαρτζώκα, που έχει δείξει από την αρχή της σεζόν ότι ξεχωρίζει σε πολλές κατηγορίες και μπορεί να ηγηθεί της προσπάθειας του Ολυμπιακού να φτάσει όσο ψηλότερα γίνεται.Στο 4.00 προσφέρεται το πολυεργαλειο του Δημήτρη Ιτουδη, Ουίλ Κλάϊμπερν, ενώ και το 7.00 του Ταβάρες που ξεχωρίζει στην frontline της Ρεάλ Μαδρίτης είναι μια fair απόδοση για την εποχή! Όσον αφορά τον προπονητή της σεζόν, πολλά θα κριθούν στο συγκεκριμένο βραβείο από την ομάδα που θα φτάσει στην κορυφή της Ευρώπης!

Λογικά ο προπονητής αυτής θα είναι και ο νικητής στη συγκεκριμένη κατηγορία, με τον Σαρούνας Γιασικεβίτσιους της Μπαρτσελόνα να έχει ελαφρύ προβάδισμα σε σχέση με τους συναδέλφους του, αφού προσφέρεται σε απόδοση 3.00. Οι Πάμπλο Λάσο, Δημήτρης Ιτούδης και Μπαρτζώκας συμπληρώνουν την πρώτη τετράδα των πιθανών νικητών, με τον Γιώργο Μπαρτζώκα του Ολυμπιακού, που έχει κάνει εξαιρετική δουλειά στους “ερυθρόλευκους” να δίνεται σε απόδοση 7.00!

Στην κατηγορία για το ερχόμενο αστέρι της τρέχουσας σεζόν, ο Ρόκας Γιοκουμπάϊτις δείχνει να έχει σαφές προβάδισμα σε σχέση με τους υπόλοιπους παίκτες που βρίσκονται σε σχετική λίστα. Δικαίως θεωρείται ένα από τα ανερχόμενα αστέρια του ευρωπαϊκού μπάσκετ, με τον ομοεθνή προπονητή της Μπαρτσελόνα, Σαρούνας Γιασικεβίτσιους, να τον έχει βάλει ήδη στο οπλοστάσιο της Μπαρτσελόνα! Μόλις στο 1.20 προσφέρεται ο Λιθουανός, με τον Φίλιπ Πετρουσεφ (Εφές) να βρίσκεται δεύτερος στην λίστα, με απόδοση 5.00!

Παρακάτω μπορείτε να δείτε αναλυτικά τους πίνακες με τις αποδόσεις:

